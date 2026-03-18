ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಪ್' ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 16 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ. 16 ತಂಡಗಳನ್ನು 4 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಆಯಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಆಡಬೇಕು. ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಹಿಂದೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕಪ್ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೊದಲ ವರ್ಷ 17 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡ ವಿಜೇತವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಾರಿಯ ತಂಡಗಳು: ಎ ಗುಂಪು: ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ, ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ನಗರ. ಬಿ ಗುಂಪು: ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರಮ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಸಿ ಗುಂಪು: ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಯಲಹಂಕ, ಜಯನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಡಿ ಗುಂಪು: ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಯಶವಂತಪುರ.