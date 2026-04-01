<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ತಂಡವು ಸಿ.ಎಂ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 1–0ಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವು 'ಡ್ರಾ'ದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್ 82ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲಿನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಲಾ ಎನ್. ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನ ಬಲದಿಂದ ಜಯನಗರ ತಂಡವು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಜೊತೆಗೆ 2–2 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಪ್ರಜ್ವಲ್ 5ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಯಲಹಂಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಜಯನಗರ ತಂಡದ ಧವನ್ (33ನೇ ನಿ.) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (72ನೇ ನಿ.) ಯಲಹಂಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 2–1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ, ಶ್ರೀಕಲಾ (90+4ನೇ ನಿ.) ಅಮೋಘ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ತಂಡವು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣರಾದರು.</p>.