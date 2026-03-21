<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಸಿಎಂ ಕಪ್' ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎ ಗುಂಪಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 16 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡವು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ₹25 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p>.