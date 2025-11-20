<p><strong>ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ (ಜಮೈಕಾ)</strong>: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ, ಕೆರೀಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ಕ್ಯುರಸಾವೊ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವೆನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಡಚ್ಚರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ, ಈಗ ಸ್ವಾಯತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಕ್ಯುರಸಾವೊದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1,56,000. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಜನಸಂಖ್ಯೆ 3,50,000) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 2018ರ ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು</p>.<p>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ದ್ವೀಪದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯುರಸಾವೊ ದೇಶವು, ಜಮೈಕಾ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಅಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಗೊ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡಾ ದೇಶಗಳಿದ್ದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲಿಲ್ಲದೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>2016ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು ಆಡಿದ್ದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜೋಶು ಬ್ರೆನೆಟ್ ಸಹ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ಗೆ ಆಡಿದ ತಹಿತ್ ಚೊಂಗ್ ಅವರು ಕ್ಯುರಸಾವೊದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಟಗಾರ.</p>.<p>ಇದೇ ವಲಯದಿಂದ ಪನಾಮಾ ಮತ್ತು ಹೈಟಿ ಸಹ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>