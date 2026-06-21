<p><strong>ಕನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ:</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಯುರಸಾವೊ, ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. </p><p>ಸರಿ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ರಹಿತ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. </p><p>ಕ್ಯುರಸಾವೊ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಇಲೋಯ್ ರೂಮ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಇಕ್ವಡಾರ್ ಕನಸಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. </p><p>‘ಇ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಕ್ವಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. ಕ್ಯುರಸಾವೊ ಪರ ಲಿವಾನೊ ಕಮೆನೆನ್ಸಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.FIFA World Cup 2026: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>