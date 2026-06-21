ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಕ್ಯುರಸಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅಂಕ

ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:54 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:54 IST
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ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಎಲಾಯ್ ರೂಮ್
ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಎಲಾಯ್ ರೂಮ್
Fifa World Cup

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