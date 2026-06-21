ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಕ್ಯುರಸಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಅಂಕ

<p>ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ (ಎಪಿ): ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಎಲಾಯ್ ರೂಮ್ ಅವರು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕೇವಲ 160,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ 7–1ರಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಇ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.</p>.<p>37 ವರ್ಷದ ರೂಮ್ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 15 ಗೋಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ‘ಸೇವ್’ ಎನಿಸಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಟಿಮ್ ಹೊವಾರ್ಡ್ 16 ‘ಸೇವ್’ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. </p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಕಮರಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ. ಇದೇ 26ರಂದು ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡವು ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ; ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ತಂಡವು ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>