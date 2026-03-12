ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌: ಇರಾನ್‌ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:46 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FootballDonald Trump
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT