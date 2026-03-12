<p><strong>ಲುಸಾನ್:</strong> ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ‘ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ’ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಬುಧವಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಡೆದ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>