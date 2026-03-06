<p><strong>ಪರ್ತ್</strong>: ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಮಹಿಳಾ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಿ ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–2ರಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೈವಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 2–0ಯಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್, 67ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಟ್ಟು 19 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 0–7ರಿಂದ ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೋತಿತ್ತು. </p>.<p>2014 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು ‘ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಟಿ ದೇವಿ ಬಳಗವು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ತಂಡದ ಗನ್ಥಿ ವಾನ್ ಸು (90+4ನೇ ನಿ) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲನ್ನು ಸನ್ಫಿದಾ ನೊಂಗ್ರುಮ್ (65ನೇ) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸನ್ಫಿದಾ ಅವರು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ಚಳಕ ತೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಂತೆಯೇ ಜಪಾನ್ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅಮೇಲಿಯಾ ವಲ್ವೆರ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜೇತರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಫಿಫಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>