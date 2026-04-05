ಗೋವಾ: ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಮ್ಗ್ಯಾಲ್ ಭುಟಿಯಾ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 2–0ಯಿಂದ ಗೋವಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಫಟೋರ್ಡಾದ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತವರಿನಾಚೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಅವರು ಅಮೋಘ ಕಾಲ್ಚಳಕ ತೋರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

24 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಆಶಿಕ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಬ್ರೇಯನ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗುರಿ ತಪ್ಪಿತು. 1–0 ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಂದ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭುಟಿಯಾ (90+2ನೇ) ಅಮೋಘವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಿದರು.