ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್

<p><strong>ವ್ಯಾಂಕೋವರ್:</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. </p><p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ 'ಜಿ' ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಗೋಲುಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ 0-1 ಗೋಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. </p><p>ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪರ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಸ್ತಾಫಾ ಝಿಕೊ (58ನೇ ನಿಮಿಷ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾ (67) ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಜೆಗ್ಯೂಟ್ (82) ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯೆನಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಫಿನ್ ಸರ್ಮ್ಯಾನ್ 15ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 'ಜಿ' ಗುಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಕೌಟ್ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಇರಾನ್ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂರು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. </p>.ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಜಯ: ಉರುಗ್ವೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಜಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ, ಇರಾನ್.FIFA World Cup 2026: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>