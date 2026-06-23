ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ‘ಮೊದಲ’ ಗೆಲುವು

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾಕೌಟ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:42 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:42 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fifa World Cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT