<p><strong>ವ್ಯಾಂಕೋವರ್:</strong> ಸಾಂಘಿಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ 1–1ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ‘ಜಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ನಾಕೌಟ್ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಗುಂಪು ಹಂತದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ 27ರಂದು ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರೂ 32ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. 1934, 1990 ಮತ್ತು 2018ರ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಸುರ್ಮನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ 15ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು 1–0ಯಿಂದ ಹಿಡಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆಯಿತು. 58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮುಸ್ತಫಾ ಜಿಕೊ ಅವರು ಕಾಲ್ಚಳಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಂಡಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾಯಿತು. ಇದಾ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ (67ನೇ) ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಟ್ರೆಜೆಗುಟ್ ಅವರು 82ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಕಮರಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2–2ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ 27ರಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>