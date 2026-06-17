ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇರಾನ್‌–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಮಬಲ

<p><strong>ಇಂಗಲ್ವುಡ್ (ಅಮೆರಿಕ)</strong>: ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಸೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಆಲ್ವೈಟ್ಸ್’ ತಂಡ 2–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಡ್ರಾ. 2010ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಆಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ವೈಟ್ಸ್ ತಂಡ 1–0, ನಂತರ 2–1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಮಿನ್ ರೆಝಾಯಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹೆಬ್ಬಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ಆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು. ಇರಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಎರಡನೇ ಗೋಲಿನ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರತ್ತ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಅವರು ತಂಡದ ಎರಡೂ ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಸ್ಗಳಿಂದ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂಡವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆವು. ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುವುದೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ, ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ತಂದೆ–ತಾಯಿ, ಸೋದರ, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು. 1982 (ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 2010ರ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರೂ, ಗುಂಪು ಹಂತ ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಗ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪವರ್ ಹೌಸ್’ ಎನಿಸಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 85ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಲ್ವೈಟ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ನಲ್ಲಿ (ಕೆನಡಾ) ಆಡಲಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>