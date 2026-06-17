ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇರಾನ್‌–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಮಬಲ

ಎರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್‌
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 19:31 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 19:31 IST
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Fifa Worldcup

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