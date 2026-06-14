ಫಿಫಾ 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹17 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವು

<p><strong>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026:</strong> ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹಾಸಮರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು ₹17 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.</p><p>ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಿಸೌರಿಯ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕೌಂಟಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಮೂಲದ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಎರ್ಫಾನ್ ಕಮಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹71.33 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಜೋಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶೂಗಳು, ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಗ್ಲೌವ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ತರಬೇತಿ ಕಿಟ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ನೈಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೂ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು.</p><p>ಕಳ್ಳತನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾಣೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>