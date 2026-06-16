<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೋಮವಾರದ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಸ್ಪೇನ್, ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಗೋಲಿಲ್ಲದೇ ಡ್ರಾ ಆದರೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ– ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ– ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಗಳು 1–1ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಇರಾನ್– ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ 2–2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾಯಿತು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. 1958ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ, ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಜೂನ್ 15ರಂದೇ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದವು. ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ– ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ (2–2), ಪರಗ್ವೆ– ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯಾ (3–3), ಸ್ವೀಡನ್– ವೇಲ್ಸ್ (0–0) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್– ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (2–2) ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>