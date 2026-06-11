ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಕಾಲ್ಚಳಕದ ಪುಳಕದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ದೇಶದ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ..’</p><p>– ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪೆಲೆ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ; ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.80 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶ ಕ್ಯುರಾಸಾವೊ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ದಿಗ್ಗಜ ದೇಶಗಳಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 48 ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಇಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಇರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. </p><p>ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆಯೆಂದರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ. ಹಲವು ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೊಡ್ಡುವ ಕಣ ಇದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ತಾರೆಗಳ ಉದಯಕ್ಕೂ ಇದು ವೇದಿಕೆ. ಹಲವು ಧರ್ಮ, ವರ್ಣ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ‘ಜಗತ್ತು ಗುಂಡಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುನ್ನವೇ ಸಡಗರದ ವಾತಾವರಣ ಗರಿಗೆದರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅಂತಹ ಭರಾಟೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿರುವ ಅಮೆರಿಕವೇ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ 23ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸುಂದರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭರಾಟೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೆಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯಂತೆ ಪಂದ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.</p><p>ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕಳೆಗಟ್ಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ನೇಮರ್, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರ ಆಟದ ವೈಭವ ತಾರಕಕ್ಕೇರಬಹುದೆನೋ?</p><p>ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹಾಗೂ ಎಂಬಾಪೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ನೇಮರ್, ವಿನಿಶಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್, ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಲಮಿನ್ ಯಮಾಲ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾ ಅವರತ್ತಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಟಗಳಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮಿಂಚು ಕೂಡ ಮನಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೋಡಿಯೂ ಮನಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದು ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಮರೆಸಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ ಪಸರಿಸಿದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೆದ್ದಂತಾಗಲಿದೆ.</p>.<h2>ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕನಸು ಕೈಗೂಡುವುದೇ?</h2><p>ಮೆಸ್ಸಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಕೊರಗು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ್ದು. 41 ವರ್ಷದ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿಕೊಡಲು ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ. </p>.<h2>ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚುವರೇ ಮೆಸ್ಸಿ?</h2><p>ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ 2022ರವರೆಗೂ ಎಂಟು ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ ಓವರ್ ಗೌರವಗಳು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನ, ಕೊಪಾ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರೋಫಿ, ಲಾ ಲೀಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಒಲಿದಿದ್ದವು. ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕೊರತೆಯೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯದ್ದು. ಆ ಕನಸು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಿತ್ತು. </p><p>ಅವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಭಾವಪರವಶರಾದ ಮೆಸ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ. 38 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವರೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ದಂತಕತೆ ಡಿಯಾಗೊ ಮರಡೋನಾ ನಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು. ಹೋದ ಸಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಟವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅವರು ಹೊಸ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಕಣ್ಣು</h2><p>ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೆಳೆದವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಬಾಪೆ ಅವರೂ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು 2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾದ ಎದುರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ ಎದುರು ಸೋತು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬೂಟು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>27 ವರ್ಷದ ಎಂಬಾಪೆ ಅವರ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಓಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಅಂತಹದೇ ಮೋಡಿ ತೋರುವರೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>