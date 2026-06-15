ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮಣಿದ ಟರ್ಕಿ

<p>ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ (ಕೆನಡಾ), (ಎಪಿ): ನೆಸ್ಟೊರಿ ಇರಾನ್ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಕಾನರ್ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ‘ಡಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಟರ್ಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಟರ್ಕಿಗೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುವ ಕನಸು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ‘ಸಾಕರೂಸ್’ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೀಚ್ ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಗೋಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಆರನೇ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಳನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಟರ್ಕಿ ತಂಡ ನಂತರದ ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಸೊವೊ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆಸ್ಟೊರಿ ಅವರು 27ನೇ ನಿಮಿಷ ಮೂವರು ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟರ್ಕಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಬರ್ದಾಕಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಯತ್ನವನ್ನು ಬೀಚ್ ಅವರು ಅಮೋಘವಾಗಿ ತಡೆದರು. 57ನೇ ನಿಮಿಷ ದೊರೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ದಾ ಗುಲೆರ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಬೀಚ್ ತಡೆದರು. ಟರ್ಕಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಗುಲೆರ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಟರ್ಕಿ ತಂಡವು ಗೋಲು ಹೊಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-709209216</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>