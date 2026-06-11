ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ದುಬಾರಿ, ವೀಸಾ ವಿವಾದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭ

<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ:</strong> ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ, 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಗುರುವಾರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದೆನಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯು 13 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (₹1.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ವರಮಾನ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತೆದ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ರೆಫ್ರಿ, ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಕೆಲವು ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಆದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ (ಸುಮಾರು ₹5,750) ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ’ ಎಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 19ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ₹28 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹48,000 ದಷ್ಟಿದೆ. ಇದೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಡಿಮೆಯೇ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: </strong>ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ರೆಫ್ರಿ ಒಮರ್ ಅರ್ತನ್ ಅವರು ಮಯಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ವಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಶಂಕಿತ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ರೆಫ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಫಿಫಾ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಸೊಮಾಲಿಯಾ ರೆಫ್ರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ಹೇಳಿದರು. ‘ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇರಾನ್ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಫಿಫಾಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ‘ಇರಾನ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸವಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿನೊ ಅವರ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಬದ್ಧತೆ ತೋರದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>