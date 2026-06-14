FIFA World Cup: ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಎದುರು ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊರೊಕ್ಕೊ

<p><strong>ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: </strong>ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ನಡುವಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p><p>ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು.</p><p>ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಪರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಿಬ್ರಿ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮರುಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿನ್ಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಸಮವಾಯಿತು.</p><p>ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತಾದರೂ, ಮೊರೊಕ್ಕೊ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಮೊದಲು 2018ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಕತಾರ್, ಸ್ವಿಸ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಡ್ರಾ</strong></p><p>ಸ್ಯಾನ್ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊದ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ (1-1 ಗೋಲು) ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p><p>ಸ್ವಿಸ್ ಪರ ಬ್ರೀಲ್ ಎಂಬೊಲೊ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ ಪರ ಮಿರೊ ಮುಹೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>