<p><strong>ಟೆಕ್ಸಾಸ್:</strong> 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಗೋಲುಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ನೌಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಮಗದೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ 5-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು…</strong></p><p>ಕೆನಡಾದ ಟೊರಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆನಿಜ್ ಉಂಡಾವ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳ (68 ಹಾಗೂ 90+4ನೇ ನಿಮಿಷ) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಪರ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕೆಸ್ಸಿ 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಇ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೂರನೇ ತಂಡವೆನಿಸಿದೆ.</p>. <p><strong>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಬ್ಬರ…</strong></p><p>‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಮಂಕಾಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಫ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬ್ರೋಬಿ 5 ಹಾಗೂ 17ನೇ ನಿಮಿಷ) , ಕೋಡಿ ಗಕ್ಪೊ (47 ಹಾಗೂ 45ನೇ ನಿಮಿಷ) ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯೆನಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಸಮ್ಮರ್ವಿಲ್ಲೆ (89ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮಗದೊಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. </p><p>ಸ್ವೀಡರ್ ಪರ ಆಂಥನಿ ಎಲಂಗಾ 59ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. </p><p><strong>100ನೇ ಗೋಲು…</strong></p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ತಂಡವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡಗಳು: </strong></p><p>ಬ್ರೆಜಿಲ್: 241</p><p>ಜರ್ಮನಿ: 239</p><p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ: 152</p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್: 136</p><p>ಇಟಲಿ: 128</p><p>ಸ್ಪೇನ್: 108</p><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 104</p><p>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್: 100</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>