<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ’ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ತಂಡದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುದ್ಧದ ಆತಂಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇರಾನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಟಗಾರರು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟ್ರುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>