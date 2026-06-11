ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ | ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್‌

<p><strong>ಅಬಿದ್ಜಾನ್</strong>: ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಮಿತಿ ದೂರಿದೆ.</p>.<p>ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ದೇಶದ ವೀಸಾ ನೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ರೆಫ್ರಿ ಒಮರ್ ಅರ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಯಾಮಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್’ (ಸಿಎನ್ಎಸ್ಇ) ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ‘ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎಸ್ಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೂಲಿಯನ್ ಕೌದಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 500 ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>