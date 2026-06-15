ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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ಸೋತರೂ ಗೆದ್ದರೂ ಶಿಸ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ: ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕಸ ಆಯ್ದ ಜಪಾನಿಗರು!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:39 IST
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