<p><strong>ಡಲ್ಲಾಸ್</strong>: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್–ಜಪಾನ್ ‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯ 2– 2 ಗೋಲು ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p><p>ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ದಾಖಲಾದದ್ದು 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ವಿರ್ಜಿಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಜ್ ಆ ಗೋಲನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಏಳು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ.</p><p>ಜಪಾನ್ನ ಕೀಟೊ ಮಕಮುರಾ ಅವರು 57ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲುಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾದರು.</p><p>ಇದಾದ ಏಳೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (64ನೇ ನಿಮಿಷ) ಕ್ರಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಸಮ್ಮರ್ವಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಗೋಲ ಬಾರಿಸಿ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 2–1 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಸೆಣಸಾಟ ಮುಗಿಯಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಜಪಾನ್ನ ಡೈಚಿ ಕಮಡ (88) ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೋರಾಟ ಸಮಗೊಂಡಿತು.</p><p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ಪಡೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 1 – 0 ಗೋಲು ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>