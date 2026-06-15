ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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FIFA WC: ಜಪಾನ್–ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮಣಿಸಿದ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 2:45 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 2:45 IST
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