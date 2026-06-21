<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ:</strong> ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 1,000ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಟ್ಯುನಿಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಎಫ್’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಜಪಾನ್, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವೀಡನ್ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಟ್ಯುನಿಷಿಯಾ ಕೂಟದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. </p><p>ಜಪಾನ್ ಪರ ಡೈಚಿ ಕಮದ (4ನೇ ನಿಮಿಷ), ಅಯಾಸೆ ಉಯೇಡಾ (31 ಹಾಗೂ 83ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಜುನ್ಯಾ ಇಟೊ (69ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.FIFA World Cup 2026: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯುರಸಾವೊ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>