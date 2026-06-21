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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ: ಜಪಾನ್ ಗೆಲುವಿನ ಮೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
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