<p>ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾರಾ (ಅಮೆರಿಕ) (ಎಎಫ್ಪಿ): ಮಿಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಾಟಿಯಾಸ್ ಗಲಾರ್ಜಾ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಪರಗ್ವೆ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ 64 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಚಳಕ ತೋರಿದ ಮಾಟಿಯಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ದೂರದಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಟರ್ಕಿಯ ಕೀಪರ್ ಉಗುರ್ಕನ್ ಕಾಕೀರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಗೋಲುಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತಂಡದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಅವರು 71 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಗ್ವೆ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಟರ್ಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತ ಟರ್ಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಎನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೈಟಿ ತಂಡವು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ 4–1ರಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಪರಗ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೇ 26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಗುಯೆಲ್ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್: ಪರಗ್ವೆಯ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಿಗೆಲ್ ಅಲ್ಮಿರಾನ್ ಅವರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (45+3ನೇ) ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿ ಫೌಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮಿಗೆಲ್ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೆರ್ಟ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಿಗೆಲ್ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಲ್ಡರ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಮುಲ್ಡರ್, ರೆಫರಿ ಇವಾನ್ ಬಾರ್ಟನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಡಿಯೊ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾರ್ಟನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಿಗೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1263745233</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>