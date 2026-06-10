ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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FIFA World Cup 2026: ಕಾಲ್ಚಂಡಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ; ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 8:19 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 8:19 IST
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ಉರುಗ್ವೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರಸ್ಕೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ..

ಉರುಗ್ವೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರಸ್ಕೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ..

ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಟರ್ಕಿ ತಂಡ

ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಟರ್ಕಿ ತಂಡ

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ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಗ್ವಾಡಲಜಾರಾದ ಪ್ಲಾಜಾ ಡೆ ಲಾ ಲಿಬರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ನ ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ..

ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಗ್ವಾಡಲಜಾರಾದ ಪ್ಲಾಜಾ ಡೆ ಲಾ ಲಿಬರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ನ ವೈಮಾನಿಕ ನೋಟ..

ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೆಫರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಸೊಮಾಲಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೆಫರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಸೊಮಾಲಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಇರಾನ್‌ ತಂಡವು ತಂಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಇರಾನ್‌ ತಂಡವು ತಂಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಿವುನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಿವುನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಉರುಗ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕರಾಸ್ಕೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪೀಪಿ ಊದುತ್ತಿರುವುದು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಉರುಗ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕರಾಸ್ಕೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪೀಪಿ ಊದುತ್ತಿರುವುದು.

ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಿವುನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ

ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಿವುನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ

ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ..

ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ..

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