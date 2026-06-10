ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಆರಂಭ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ...‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:26 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:26 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಆರಂಭ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ...‌

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ, 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್-2026 ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಭವ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ತಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ
ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಝೀ-5 (Zee5) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಪಂದ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಟೂರ್ನಿಯು ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಜುಲೈ 20ರವರೆಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:30ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
48
ಒಟ್ಟು ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
104
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜೂನ್ 11, 2026
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ
ಜುಲೈ 20, 2026
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ
1,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರರು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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