ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಆರಂಭ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ...‌

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ, 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್-2026 ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
• ಭವ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ.
• ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ತಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆ.
• ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ
ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಝೀ-5 (Zee5) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
• ಪಂದ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಟೂರ್ನಿಯು ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಜುಲೈ 20ರವರೆಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
• ಭಾರತೀಯ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:30ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ