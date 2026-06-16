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FIFA–2026: ಸ್ಪೇನ್ ಗೆಲುವು ಕಸಿದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ‘ಮಹಾಗೋಡೆ’ 40 ವರ್ಷದ ವೊಜಿನ್ಹಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 10:13 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 10:13 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

FIFA–2026: ಸ್ಪೇನ್ ಗೆಲುವು ಕಸಿದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ‘ಮಹಾಗೋಡೆ’ 40 ವರ್ಷದ ವೊಜಿನ್ಹಾ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
40 ವರ್ಷದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸದಿಂದಾಗಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
40 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ, ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಸತತ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಆಸರೆಯಾದರು.
• ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು.
• ಸೋಮವಾರದ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶ
ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 62ರಷ್ಟು ಬಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅವರ ಭದ್ರ ಗೋಡೆ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
• ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
• ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕನಸಿನ ನನಸು
2012ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವೊಜಿನ್ಹಾ, ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
62
ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಬಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
8
ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಆಕ್ರಮಣ (ಗೋಲು ಹೊಡೆತಗಳು)
50,000
ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅವರ ಅಂದಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು
61 ಲಕ್ಷ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
95 ನಿಮಿಷ
ಪಂದ್ಯದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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