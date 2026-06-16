FIFA–2026: ಸ್ಪೇನ್ ಗೆಲುವು ಕಸಿದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ‘ಮಹಾಗೋಡೆ’ 40 ವರ್ಷದ ವೊಜಿನ್ಹಾ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
40 ವರ್ಷದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸದಿಂದಾಗಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
Vozinha, goleiro de Cabo Verde, mais uma bela história da Copa! Foi o melhor em campo no 0x0 contra a Espanha, uma das favoritas! Josimar é seu nome real, em homenagem ao lateral do Brasil que fez dois golaços na Copa de 1986, quando o goleiro nasceu há 40 anos. pic.twitter.com/R3yTBWRUAj— Chico Alencar ☀️ (@depchicoalencar) June 15, 2026
vozinha
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