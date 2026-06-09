<p><strong>ಪೀಬ್ಲಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ):</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆರು ತಂಡವನ್ನು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಮಿನ್ ಯುಮಾಲ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೆರು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅನುಭವಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೆರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>