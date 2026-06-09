ಫಿಫಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ‘ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಈ ವರ್ಷ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ‘ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡ’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ 16 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಪೈಕಿ 13ಕ್ಕೆ ‘ಲೀಡ್’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವ ಮೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಯು.ಎಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಲೀಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ 11,500 ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲು ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಝೆಟಿಕಾ 60 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಬೃಹತ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 87,500 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ 36ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ವಾತಾನುಕೂಲಿತ ಮತ್ತು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನದ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>