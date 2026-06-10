ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ ಮೈದಾನಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?

<p>ಜೂನ್ 11ರಿಂದ (ಜೂನ್ 12 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಾಮಾನ) ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್–2026 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ವಹಿಸಿವೆ. 48 ತಂಡಗಳು ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಒಟ್ಟು 39 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 3 ದೇಶಗಳ 16 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ 16 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು</strong></p><p><strong>ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</strong></p><p>ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡಯುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯ 9 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 94,000.</p><p><strong>ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</strong></p><p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಅನೇಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 82,500 ಇದ್ದು, 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p><strong>ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</strong></p><p>ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತೆರೆಯುವ, ಮುಚ್ಚುವ ಛಾವಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಆಧುನಿಕ ಟಿವಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 75,000. ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p><strong>ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</strong></p><p>ಓಪನ್ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಮಿಸೌರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಬ್ಧ ಗದ್ದಲದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 73,000 ಆಗಿದೆ. </p><p><strong>ಹಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</strong></p><p>ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ₹3,364 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 72,000 ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ಲೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</strong></p><p>ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಲೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 71,000 ಆಸನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. </p><p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ</strong></p><p>ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 70,000 ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ಲಿಂಕನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್</strong></p><p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಲಿದ್ದು, 69,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಸಿಯಾಟಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ </strong></p><p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ತೆರೆಯುವ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂಬ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 69,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. </p><p><strong>ಬೋಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ </strong></p><p>ಖಾಸಗಿ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಲೈಟ್ಔಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 65,000 ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮಿಯಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ</strong></p><p>ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಆಕರ್ಷವಾದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 65,000 ಇದೆ.</p>.<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು</strong></p><p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ</strong></p><p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 83,000.</p><p><strong>ಮಾಂಟೆರ್ರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ </strong></p><p>ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಂಟೆರ್ರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೆರೆದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 53,500 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಗ್ವಾಡಾಲಜರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ</strong></p><p>ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಕೃತಕವಾದ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಮಾದರಿಯಲ್ಲು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಮೇಲೆರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 48,000 ಆಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕೆನಡಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು</strong></p><p><strong>ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ </strong></p><p>ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 54 ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಹು-ಉದ್ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p><strong>ಟೊರೊಂಟೊ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ </strong></p><p>ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಕೆನಾಡವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 45,000 ಆಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>