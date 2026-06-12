FIFA 2026: ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಅತಿಯಾಯ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು!

<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆಭೂತಪೂರ್ವ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p><p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2–0 ಗೋಲು ಅಂತರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡ ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು 2–1 ಗೋಲುನಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.</p><p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ಗೌದಲಜರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸೆಣಸಾಟದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 45 ಸಾವಿರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟೂರ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಿಫಾ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿಗೊ, ‘ಈಗಾಗಲೇ 60 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಫಿಫಾ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಳವಳದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>