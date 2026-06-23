ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಸಾಧಕರು: ಮೆಸ್ಸಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಎಂಬಾಪೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 2:32 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 2:32 IST
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Introduction
1

ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

2

18: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳು 

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

3

ಮೆಸ್ಸಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ - 16 ಗೋಲುಗಳು

ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ

ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

4

100ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ದಾಖಲೆ

ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ

ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

5

ಮೆಸ್ಸಿ-ಎಂಬಾಪೆ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ

ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

6

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಸಾಧಕರು:

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

(ಕೃಪೆ: ಫಿಫಾ)

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