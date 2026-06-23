<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (18 ಗೋಲು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ (16 ಗೋಲು) ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ತಾರೆ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಬಾಪೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ 100ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಎಂಬಾಪೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. </p>.<p>2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಎಂಬಾಪೆ ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಸ್ಸಿ ಐದು ಹಾಗೂ ಎಂಬಾಪೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<ul><li><p>ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ): 18</p></li><li><p>ಕೈಲಿಯಾನ್ ಎಂಬಾಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): 16</p></li><li><p>ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ (ಜರ್ಮನಿ): 16</p></li><li><p>ರೊನಾಲ್ಡೊ (ಬ್ರೆಜಿಲ್): 15</p></li><li><p>ಗೆರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲರ್ (ಜರ್ಮನಿ): 14</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>