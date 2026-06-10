ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಟಾಪ್–10 ತಂಡಗಳು, ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೆಗಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬವು ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಫಾ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ (FIFA Rankings) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆ, ಅವುಗಳ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ) ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.<p><strong>ಫ್ರಾನ್ಸ್:</strong></p><p>ಫಿಫಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೆ 2 ಬಾರಿ (1998 ಹಾಗೂ 2018) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. 2022ರಲ್ಲೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. </p><p>ಎಂಬಪ್ಪೆ: ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆನೆಬಲ ಅಂದರೆ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಿಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ 16ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ಪೇನ್:</strong></p><p>2010ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಮೈನ್ ಯಮಲ್, ರೊಡ್ರಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ:</strong> ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 2022ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1978 ಮತ್ತು 1986ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. </p><p>ಈ ತಂಡವನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರೇ ಈ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಜೂನ್ 17ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್:</strong></p><p>1966ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ತಂಡವು ಜೂನ್ 17ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30ಕ್ಕೆ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಪೋರ್ಚುಗಲ್:</strong></p><p>ಇದುವರೆಗೆ ಫಿಫಾ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ 41 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು 2026ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 17ರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ರೆಜಿಲ್:</strong></p><p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ತಾರೆ ವಿನೀಶಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್, ಅನುಭವಿ ನೇಯ್ಮರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 14ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3:30ಕ್ಕೆ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್:</strong></p><p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1974, 1978, 2010 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವರುವ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್ 15ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30ಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. </p><p>ತಂಡದಲ್ಲಿ, ವರ್ಜಿಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್, ಕೊಡಿ ಗ್ಯಾಕ್ಪೋರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿದ್ದು, ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮೊರಾಕೊ:</strong></p><p>2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡ ಕೂಡ, ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ಜೂನ್ 14ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3:30ಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಫ್ ಹಕಿಮಿ, ಬ್ರಾಹಿಮ್ ಡಿಯಾಜ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ:</strong></p><p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತಂಡವು 2018ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೂನ್ 16ರ ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಆಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಬ್ರುಯ್ನ್, ಜೆರೆಮಿ ಡೋಕು ಅವರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಜರ್ಮನಿ:</strong></p><p>1954, 1974, 1990 ಹಾಗೂ 2014 ಇದುವರೆಗೆ 4 ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಕ್ಯುರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಮುಸಿಯಾಲ, ಫ್ಲೋರಿಯನ್ ವಿರ್ಟ್ಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>