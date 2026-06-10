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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ: ಕಾಲ್ಚಂಡಿನ ಆಟದ ಕೌತುಕತದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ: ಕಾಲ್ಚಂಡಿನ ಆಟದ ಕೌತುಕತದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು
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್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 10 ಜೂನ್ 2026, 5:35 IST
Last Updated 10 ಜೂನ್ 2026, 5:35 IST
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ: ಕಾಲ್ಚಂಡಿನ ಆಟದ ಕೌತುಕತದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ, ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸರ್ ವಿವಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮೀರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ 16 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಫಿಯ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು
1966ರಲ್ಲಿ ಕಳವಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು 'ಪಿಕ್ಕಲ್ಸ್' ಎಂಬ ನಾಯಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇವಲ 3.34 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು
ಪೀಲೆ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಎಸ್ಸಾಮ್ ಎಲ್-ಹದರಿ 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹತ್ವ
ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
48
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತಂಡಗಳು
16
ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳು
23
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
45
ಎಸ್ಸಾಮ್ ಎಲ್-ಹದರಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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