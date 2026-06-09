ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಸೊಮಾಲಿಯಾ ರೆಫ್ರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ (ಅಮೆರಿಕ):</strong> ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರೆಫ್ರಿ ಒಮರ್ ಅರ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರೆಫ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಫಿಫಾ) ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಮರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಯಾಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಮೊದಲ ರೆಫ್ರಿ ಎಂಬ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ತಮಗೇನೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಫಿಫಾ ವಕ್ತಾರರು ಎಎಫ್ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಮೂಲಿ ತಪಾಸಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವಲಸೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅರ್ತನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ರೆಫ್ರಿ ವೃತ್ತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಬೆಂಬಲ: </strong>ಅರ್ತನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಅರ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ’ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಾರಿತ್ಯ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>