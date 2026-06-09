ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ | ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಿಂಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್‌ ಅಕ್ಷೇಪ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಡೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ತಂಡದ ಕೆಲವು ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಳಸಿದೆ.</p>.<p>‘2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತಡೆಯೊಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ತಂಡವು ಇದೇ 15ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ನ ಸೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ, 21ರಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 26ರಂದು ಸಿಯಾಟಲ್ನ ಲುಮೆನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಫಿಫಾ) ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ದೇಶದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಆದರೆ ಈಗ ಇರಾನ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ಸಮಾನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿಲುವು’ ಎಂದಿದೆ. ‘ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯಪರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮಗಳ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಫಿಫಾ ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>