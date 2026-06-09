ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ | ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಿಂಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್‌ ಅಕ್ಷೇಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:56 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Fifa World CupFootballUSIran

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT