ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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‌ಶೂ ಖರೀದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಣ: 3 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಾಜ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪೆಲೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 9:51 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 9:51 IST
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ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪಿಲೆ

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪಿಲೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಎಐ

FIFAFootbalFifa Worldcuppele

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