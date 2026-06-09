‌ಶೂ ಖರೀದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಣ: 3 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಾಜ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪೆಲೆ

<p>ಜಗತ್ತಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರನ್ನು ‘ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಾಜ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಪೆಲೆ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಎಡಿಸನ್ ಅರಾಂಟೆಸ್ ಡೊ ನಾಸ್ಸಿಮೆಂಟೊ. ಅವರು 1940ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಮಿನಾಸ್ ಜೆರಾಯ್ಸ್ನ ತ್ರೆಸ್ ಕೊರಾಸೋಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಲೆ ಅವರು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕೋಚ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ Santos FC ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p><p>1958ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. </p><p><strong>ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ</strong></p><p>ನಂತರ 1962 ಮತ್ತು 1970ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಮೂರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಪೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಪೆಲೆ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಇತರೆ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ವೇಗ, ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಪರಿಯು ವಿಶ್ವದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p><p>ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ Santos FC ಪರ ಆಡಿದ ಪೆಲೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ New York Cosmos ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.</p>. <p>ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುನೆಸೆಫ್ ರಾಯಬಾರಿಯಾಗಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವತವಾದಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಪೆಲೆ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಪರ 757 ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ 77 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1969ರಲ್ಲಿ ಮರಾಕಾನಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಗೋಲು ಹೊಡೆದಾಗ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಪೆಲೆ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಆಟದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>