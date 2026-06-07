<p><strong>ಮಡಗಾಂವ್:</strong> ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ ಡಾಂಗ್ಮೆಯಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಯಾಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 3–1ರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಗ್ರೇಸ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮಣಿಪುರದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 95 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸ್ಯಾಫ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಇಲೆವನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ತೋಳುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>15 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ಗಳಾದ ಕ್ರಿಫ್ಸಾ, ಸೇತು ಎಫ್ಸಿ, ಗೋಕುಲಂ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕ್ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ನಸಾಫ್ ಕಾರ್ಷಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಟದಿಂದಾಗಿ ಉಜ್ಬೇಕ್ ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅವರು 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>