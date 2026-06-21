<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ </strong>: ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಡೆನಿಜ್ ಉಂಡಾವ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೌಕೌಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 32ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7–1ರಿಂದ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೇ 26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕ್ಯುರಸಾವೊ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ತಂಡವನ್ನು 1–0ಯಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಡೆನಿಜ್ ಅವರು 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಗೋಲಿನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಡ್ರಾನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆನಿಜ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (90+4ನೇ) ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನ್ಮೆಚಾ ಅವರಿಂದ ಪಾಸ್ ಪಡೆದು, ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಯಾಹಿಯಾ ಫೋಫಾನಾ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. </p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು 2014ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದೆ. 2018 ಮತ್ತು 2022ರ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. </p>.<p>‘ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಆಶಿಸಿದ್ದೆವು. ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಕೋಚ್ ಜೂಲಿಯನ್ ನಾಗೆಲ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>