ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಜರ್ಮನಿ

ಡೆನಿಜ್ ಅವಳಿ ಗೋಲಿಗೆ ಒಲಿದ ಗೆಲುವು: ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:52 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:52 IST
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Fifa World Cup

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