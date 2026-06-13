FIFA WC: ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ವಿಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಘಾನಾ

<p><strong>ಅಕ್ರಾ (ಘಾನಾ):</strong> ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಥಾಮಸ್ ಪಾರ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ‘ಅನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು’ ಎಂದು ಘಾನಾ ಖಂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಘಾನಾ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪನಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುವ ಪಾರ್ಟೇ, ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಟೇ ವಿರುದ್ಧ, 2020ರಿಂದ 2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾರ್ಟೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘಾನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>32 ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟೇ, ತಂಡದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರರೊಂದಿಗೆ ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಘಾನಾ, ಅಮೆರಿದ ನಗರಗಳಾದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಫಿಲೆಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ಜೂನ್ 24) ಮತ್ತು ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾ (ಜೂನ್ 28) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p><p>ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಘಾನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಕೆನಡಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘಾನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗದ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು, ವಲಸೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆನಡಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.</p>.ಫಿಫಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಕೀರಾ 'ದೈ ದೈ': ಈ ಹಾಡು 'ವಾಕಾ ವಾಕಾ' ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದೇ?.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜ್ವರ: ಕೇರಳದಲ್ಲೊಂದು ತೇಲುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>