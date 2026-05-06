ಐ-ಲೀಗ್: ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಫ್ಸಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ದ್ರಾವಿಡ್- ಪಡುಕೋಣೆ ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಐ-ಲೀಗ್ 3ರ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0–2ರಿಂದ ರಾಯಲ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡದ ಸೆಂಥಾಮಿಲ್ ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ರೆಫ್ರಿ ‘ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್’ ನೀಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಿತೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸೆಂಥಾಮಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ರಾಯಲ್ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-4-987133803</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>