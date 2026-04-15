ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಎಸ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐ–ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 2–0ಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.

ದ್ರಾವಿಡ್– ಪಡುಕೋಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಮಾನಂದ ಸಿಂಗ್ (29ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಎಸ್. ದೇವದತ್ತ (40ನೇ ನಿ.) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವು ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರವೂ 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಸ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು (5 ಅಂಕ; 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ) ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಫ್ಸಿಬಿಯು ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ನೆರೊಕಾ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.