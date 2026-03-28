ಮಾಲಿ: ಭಾರತ ತಂಡವು, ಸ್ಯಾಫ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಎದುರು 1–1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 3–0 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗೋಲು ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. 

ವಿಶಾಲ್ ಯಾದವ್ 17ನೇ ನಿಮಿಷ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೊದಲು (ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಿಯಾದ್ ಫಾಹಿಂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಮಹೇಶ್ ಗವಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.