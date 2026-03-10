<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ</strong>: ‘ಮಾಡು, ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 1–3ರಿಂದ ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಎಫ್ಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗೋಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆಯು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. </p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮನಿಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ (39ನೇ ನಿಮಿಷ) ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ತೈವಾನ್ ತಂಡದ ವೈ.ಎಚ್.ಸು (12ನೇ ನಿ.), ವೈ.ವೈ.ಹ್ಸು (45+9ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಯು–ಚಿನ್ ಚೆನ್ (77ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ನಾಯಕಿ ಸ್ವೀಟಿ ಗಂಭೀರ: ಪಂದ್ಯದ 83ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಗೋಲು ಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ವೀಟಿ ದೇವಿ ಎನ್ಗಂಗ್ಬಾಮ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪಂಥೊಯಿ ಚಾನು ಎನ್ಗ್ಯಾಂಗ್ಬಮ್ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು 4–0ಯಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>