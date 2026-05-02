ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಲೋಕ್‌, ರಾಜರೂಪ್‌

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲೋಕ್ ನಿಶಾದ್ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜರೂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ 5ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫಿಪಾ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೇ 6ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡ: ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಸ್: ಅಲೋಕ್ ನಿಶಾದ್, ಮಾನಷ್ಜ್ಯೋತಿ ಬರೂವಾ, ರಾಜರೂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್. ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಂಡಲ್, ಇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಮಗರ್, ಕೊರೂ ಮೈಥೇಯಿ ಕೊಂಥೌಜಮ್, ಲಾಮ್ಸಂಗ್ಝುವಾಲಾ, ಲೆಸ್ವಿನ್ ರೆಬೆಲೊ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐಮಾನ್ ಬಿನ್, ಶುಭಂ ಪೂನಿಯಾ. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್: ದಲ್ಲಮುವಾನ್ ಗಾಂಗ್ಟೆ, ಡೆನ್ನಿ ಸಿಂಗ್ವಾಂಗ್ಖೆಮ್, ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಕ್ಖೊಮ್, ಮೂಸಾ ಆಶಿಕ್ ಸೋಫಿ, ನಿತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಮೈಥೇಯಿ ಯೆಂಗ್ಖೊಮ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು: ಆದಿಲ್ ಅಮಾನ್ ಎ, ಅಜ್ಲಾನ್ ಶಾ, ಗುನಲೈಬಾ ವಾಂಗ್ಖೈರಕ್ಪಮ್, ಹೀರಂಗನ್ಬಾ ಸೆರಮ್, ರೆಹಾನ್ ಅಹಮದ್, ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಹೆಂಗ್ಬಮ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಗಂಗೊಮ್ ಹಾಗೂ ಯುವರಾಜ್ ಕದಂ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>