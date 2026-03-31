ಮಾಲೆ (ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಯಾಫ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಆಟದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

'ಬಿ' ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತವು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಈ ಅವಧಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 3–0 ಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರು 1–1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಕೋಚ್ ಮಹೇಶ ಗವಳಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 'ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಟಗಾರರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆಡಿದ ರೀತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಗವಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕಡೆ ವಿಶಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಒಮಾಂಗ್ ದೊಡುಮ್ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂತಾನ್ ತಂಡವು 'ಎ' ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ತಂಡವು ನೇಪಾಳ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೂ, ಆತಿಥೇಯ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎದುರು ಗೋಲಿಲ್ಲದೇ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಜುರಿ ಅವಧಿಯ ಗೋಲು ತಂಡವನ್ನು (ಫಲಿತಾಂಶ 1–0) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು. ಭೂತಾನ್ ತಂಡದ ಧೆಂಡುಪ್ ಗ್ಯೆಲ್ಡ್ಶೆನ್ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.