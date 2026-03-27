ಮಾಲೆ (ಪಿಟಿಐ): ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಮಂಗ್ ದೋಡಮ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಸ್ಯಾಫ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 3–0ಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ವಿಶಾಲ್ ಯಾದವ್ 3ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಮಂಗ್ ಅವರು 64ನೇ ಮತ್ತು 88ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.