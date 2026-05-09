<p>ಸುಝೌ (ಚೀನಾ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಸುಝೌ ತೈಹು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್’ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಬರ್ಮನ್ (6ನೇ ಹಾಗೂ 85ನೇ ನಿ.) ಅವಳಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ವಾ ದೇವಿ ಸೆಂಜಮ್ (35ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಜೋಯಾ (72ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು (3 ಅಂಕ) ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಗೋಲು ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಪಾನ್ (9 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (4 ಅಂಕ) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದವು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತವು 2005ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗೆ?: ಮೂರೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮದಡಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯುವ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಮೊರೊಕ್ಕೊ ದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಫಿಫಾ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-51-1410301803</p>