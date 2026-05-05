ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್‌ ಸವಾಲು

ಸುಝೌ (ಚೀನಾ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಪಾನ್ ಎದುರು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಬ್ಲೂಸ್' ಪಡೆಯು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0–2ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿತ್ತು. ನಾಕೌಟ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಪಾನ್ ತಂಡವು 13–0ಯಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂಕ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ತಂಡಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>